23-річний пасажир вилетів через вікно автомобіля і загинув унаслідок ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківської області.
ДТП сталася у 1:40 у с. Старий Гвіздець. Поліцейськими встановлено, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Після цього автомобіль перекинувся на бік.
23-річний пасажир вилетів через вікно і загинув на місці події. Водій і другий 22-річний пасажир не постраждали унаслідок аварії. Всі троє - жителі Старого Гвіздця.
Слідчі встановили, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння - 1,14 промілле. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Незабаром поліцейські повідомлять про підозру водієві, а суд обере запобіжний захід.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Тривають слідчі дії.