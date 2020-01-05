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05.01.20 15:52

Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Упродовж доби співробітники Держприкордонслужби поблизу держкордону затримали чотирьох нелегальних "гостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час патрулювання ділянки відділу "Веселе", реалізуючи інформацію дільничного інспектора, наряд затримав двох іноземців. Особи намагалися незаконно потрапити з Росії в Україну. Згодом з'ясувалося, що чоловіки, 1991 та 1999 років народження, є громадянами Індії. У пошуках кращого життя іноземці вирішили потрапити до нашої країни незаконним шляхом.

Іншого пішого мандрівника, але з Ефіопії, правоохоронці затримали на українсько-польському кордоні. Інформацію про появу невідомого військовослужбовцям відділу "Шегині" надали оперативні співробітники. Невдовзі розшукуваного було знайдено. Ним виявився громадянин Ефіопії, 1986 року народження. З’ясувалося, що іноземець цього ж дня пішки прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині". Однак у зв’язку із відсутністю візи його не пропустили правоохоронці суміжної держави. Втім, мрія про життя в країнах ЄС пересилила, й іноземець спробував незаконно дістатись кордону.

Крім того, співробітники відділу "Рава-Руська", також реалізуючи інформацію колеги, затримали "мандрівника" з Туреччини. Іноземця зупинили неподалік населеного пункту Рата.

Чотирьох "туристів" затримали в адміністративному порядку за спробу порушення державного кордону. Їхню подальшу долю вирішить суд.

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Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба 01
Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба 02
Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба 03

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