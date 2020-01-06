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06.01.20 22:20

Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві громадянський рух "Відсіч" повідомляє про затримання і побиття активістів, які запитали "Чий Крим?" російську блогерку Олександру Мітрошину.

Як повідомляє "Відсіч", поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії".

Активісти прийшли на лекцію Олександри Мітрошиної, яка в 2017 році повідомила у Facebook, що відвідала анексований Крим.

На відео, яке розповсюдив рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за "дрібне хуліганство".

Пізніше, як повідомив рух "Відсіч" у фейсбуці, активістів громадянського руху "Відсіч" Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, яких раніше 6 січня затримали в Києві під час лекції російської блогерки Олександри Мітрошиної, відпустили.

Чоловіків затримали після того, як під час лекції Мітрошиної вони поставили їй запитання: "Чий Крим?".

"Наших активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з відділку після трьох годин тримання. На них склали протоколи про адміністративне затримання за нібито порушення ст. 173 КУпАП - "дрібне хуліганство". Тепер ми чекаємо на суд", - йдеться в повідомленні.

Поліція в Києві затримувала за дрібне хуліганство двох осіб за питання Чий Крим? російській блогерці Мітрошиній 01
Поліція в Києві затримувала за дрібне хуліганство двох осіб за питання Чий Крим? російській блогерці Мітрошиній 02

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