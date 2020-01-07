В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою. ФОТОрепортаж

Святкове богослужіння провів священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вітаю всіх вас зі світлим святом Різдва. Ми сьогодні співали, славили Господа. Він ніколи не залишав і не залишить нас. Радий цій можливості бути тут, зустрітися з громадою. Маю надію, що і в майбутньому ми, з ласки Божої, будемо збиратися , зустрічатися", - звернувся до присутніх архімандрит.

Під час богослужіння було зачитано вітання Вселенського патріарха Варфоломія, в якій, зокрема, йшлося про важливість віри, її зміцнення, єднання навколо неї в наш непростий, наповнений викликами і змінами час.

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"Сьогоднішнє богослужіння звершується в особливу дату - рівно рік тому Україні, українському народу, українській церкві був дарований Томос. І важливо, що сьогодні святкова служба проводиться священиком Вселенського патріархату і ми відзначаємо це свято разом. Послання Вселенського Патріарха - це глобальний документ, в ньому дуже багато символів, кожен з нас може знайти в ньому відповіді на багато питань", - звернувся Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Богослужіння проводилося українською мовою. Після нього віряни співали традиційні колядки.





Фото: "Укрінформ"