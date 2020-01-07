Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Малиновського відділу поліції в м.Одесі.

"Попередньо встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки і кінологи з собаками.

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Також правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Вирішується питання про кваліфікацію події.













Фото: сайт поліції