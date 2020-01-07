Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
7 січня о 10:16 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Науки, 4г, що в Голосіївському районі столиці.
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"Прибувши на місце події, перші пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що в 1-поверховій недіючій будівлі виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. Існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані споруди.
О 10:47 вогнеборці локалізували займання, попередивши його подальше поширення. Вже о 10:58 пожежу було ліквідовано. У результаті загоряння розібрано близько 80 кв. м конструкцій покрівлі", - сказано в повідомленні.
На щастя ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі встановлюється.