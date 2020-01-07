Двох нелегалів з Туреччини затримали на кордоні з Польщею у Святвечір, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Порушники - громадяни Туреччини 1980 і 1996 років народження.

"Коли українці традиційно сідають куштувати кутю та починають колядувати, турки вирішили випробувати долю. Іноземці не врахували, що на Різдво понад 5 тисяч прикордонників перебувають на службі з охорони рубежу. Нелегалів зупинили за 200 метрів від межі Євросоюзу. Як з’ясувалося, вони прибули в України на законних підставах близько місяця тому", - йдеться в повідомленні.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку. Міру покарання їм визначить суд. Замість бажаного Євросоюзу їх чекає повернення в країну походження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж