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07.01.20 15:11

Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях та тих, хто перебуває в несправедливому ув'язненні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав після святкового богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.

"Сьогодні, вітаючи всіх зі златоверхого Києва, ми шлемо наші різдвяні вітання всім тим, хто зараз перебуває чи то в окупації, чи то в несправедливому ув’язненні. Ми бажаємо щоб Господь якомога швидше визволив вас і надалі будемо молитися, щоб той мир, який приніс новонароджений Спаситель, найперше запанував у нашій душі, а далі, щоб цей мир, справедливий мир, запанував і в нашій українській державі. Ми в це віримо", - сказав Епіфаній.

"Ми (церква, — ред.) зберегли нашу єдність, ми довели, що ми є вже зрілими. ... З боку Московського патріархату до нашої церкви долучилося близько 600 парафій. І надалі ми як Українська церква, церква українського народу ми будемо робити все, щоб українська держава утверджувалася, бо українська церква є тією духовною основою, на якій в майбутньому ми зможемо збудувати ту державу, про яку ми всі з вами мріємо — незалежну, єдину, європейську демократичну Україну", - сказав Епіфаній.

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Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас 01
Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас 02
Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас 03

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