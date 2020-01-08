Пасажирський автобус і два автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 12 - травмовані, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"ДТП сталася 8 січня близько 7 ранку в районі газостанції м. Нікополя за участю автобуса "Ікарус" та автомобілів Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo. Як попередньо встановлено, спочатку відбулося зіткнення двох легкових автомобілів, після чого автомобіль Chevrolet зіткнувся з автобусом. Під час ДТП в автобусі перебувало приблизно 30 пасажирів. У результаті автомобільної аварії загинув пасажир автомобіля Daewoo Nexia. Також до лікарні доставлено водія та 9 пасажирів автобуса, водія автомобіля Chevrolet та автомобіля Daewoo", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

На місці події працюють слідчі ГУНП у Дніпропетровській області.