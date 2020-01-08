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08.01.20 14:30

Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Чоловік під дією невідомих речовин намагався вчинити самогубство, зістрибнувши з даху. Із собою він узяв 4-річну доньку. Причиною цього, за його словами, стала нещодавня смерть дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Надійшло повідомлення від сусідів про те, що на даху двоповерхового будинку стоїть чоловік з дитиною на руках.

"Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути", - йдеться в повідомленні.

Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС автодрабиною піднявся до чоловіка, що перебував у неадекватному стані. Чоловік був наляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.

У Департаменті комунікації Національної поліції повідомили, що 4-річну дівчинку доставили до лікарні, де її обстежили медики. З чоловіком-самогубцем працюють фахівці-психологи.

Як стало відомо, чоловік мав намір вчинити самогубство, оскільки його дружина нещодавно померла.

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Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС 01
Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС 02

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