Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Надійшло повідомлення від сусідів про те, що на даху двоповерхового будинку стоїть чоловік з дитиною на руках.

"Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути", - йдеться в повідомленні.

Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС автодрабиною піднявся до чоловіка, що перебував у неадекватному стані. Чоловік був наляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.

У Департаменті комунікації Національної поліції повідомили, що 4-річну дівчинку доставили до лікарні, де її обстежили медики. З чоловіком-самогубцем працюють фахівці-психологи.

Як стало відомо, чоловік мав намір вчинити самогубство, оскільки його дружина нещодавно померла.

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