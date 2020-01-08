Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 8 січня, близько 5:00 ранку, іршавські правоохоронці отримали повідомлення про те, що до реанімаційного відділення з опіками обличчя та рук доставлено 25-річного громадянина Латвії.

Як з’ясували правоохоронці, травм 25-річний мешканець міста Рига зазнав у диско-барі у селі Довге. Іноземець гостював у родичів, місцевих жителів.

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"У розважальному закладі між іноземцем та 23-річним мешканцем села Довге виник конфлікт. Невдовзі після сварки місцевий мешканець облив чоловіка з пляшки з рідиною, імовірно бензином, та підпалив. Після цього втік. У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень обох рук, опіків тулуба, обличчя і дихальних шляхів. Наразі латвієць перебуває в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

Мешканця села Довге, підозрюваного в скоєнні злочину, затримали в порядку статті 208 КПК України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту та опитують свідків.