Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
08.01.20 15:11

Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ. ФОТО

Прокуратура припинила діяльність підпільного казино в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу ГПУ.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 4 столи для покеру, приладдя для гри в покер і чорнову документацію, яка стосувалася обставин надання послуг із грального бізнесу, а також майже 5,5 тис грн з каси казино.

На момент проведення процесуальних дій, окрім персоналу, в казино також перебували гравці, щодо яких були складені адміністративні протоколи.

Зараз трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов

Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ 01
Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100