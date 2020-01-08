Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу ГПУ.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 4 столи для покеру, приладдя для гри в покер і чорнову документацію, яка стосувалася обставин надання послуг із грального бізнесу, а також майже 5,5 тис грн з каси казино.

На момент проведення процесуальних дій, окрім персоналу, в казино також перебували гравці, щодо яких були складені адміністративні протоколи.

Зараз трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

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