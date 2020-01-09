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09.01.20 09:33

9-річна дівчинка і чоловік загинули внаслідок ДТП на Сумщині, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок зіткнення вантажівки Skania і позашляховика Chevrolet двоє людей, зокрема 9-річна дівчинка, загинули. Ще двох громадян госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

Подія сталася вчора близько 19:00 на автотрасі Н-12 Київ-Суми-Юнаківка, поблизу села Гамаліївка Лебединського району.

Унаслідок зіткнення вантажівки Skania і позашляховика загинули 30-річний водій Chevrolet і 9-річна дівчинка. Ще двох пасажирів Chevrolet, жінку і чоловіка, з тілесними ушкодженнями доставлено до обласної лікарні, останній - у важкому стані. Водій вантажівки не постраждав.

У поліції за фактом ДТП вже відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України, тривають першочергові слідчі дії.

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9-річна дівчинка і чоловік загинули внаслідок ДТП на Сумщині, - Нацполіція 01
9-річна дівчинка і чоловік загинули внаслідок ДТП на Сумщині, - Нацполіція 02

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