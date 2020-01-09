Підсвічення найвищої вежі Канади CN Tower вимкнули на знак жалоби за жертвами авіакатастрофи в Ірані. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

Зазвичай вежа підсвічується різнокольоровими вогнями, проте в ніч на четвер вона поринула в темряву, повідомив кореспондент агентства.

Телевежа CN Tower у Торонто заввишки 553 метри є одним з найбільш впізнаваних символів Канади. Побудована в 1976 році, вона протягом трьох десятиліть була найвищою будівлею на планеті.

Читайте також: Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.