Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
09.01.20 12:43

Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками. ФОТО

У новорічному дитячому подарунку мешканці Омська виявили цукерки "Президент" із портретом Володимира Путіна на обгортці та горілкою з перцем чилі у складі.

Фотографію опублікували в групі "Ревізорро Омськ" у соцмережі "ВКонтакте", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Примітно, що до складу продукту входять горілка і перець чилі.

Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками 01

Також читайте: Президент Естонії Кальюлайд відмовилася прийняти від РФ пляшку шампанського з окупованого Криму, - ЗМІ

Зазначається, що цукерки "Президент" виробляє компанія "Джи Сі - Золоті цукерки" із Санкт-Петербурга. В описі ласощів на сайті компанії зазначається, що в трюфелі відображені риси глави держави: "самовладання, спокій і харизматичність виражені теплою нотою імбиру в оксамитовій трюфельній начинці, неупередженість, непередбачуваність і дотепність - у гостроті перцю чилі, що розкривається".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100