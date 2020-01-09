П'яний водій на Audi влетів у Національну філармонію в Києві, - патрульна поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.
"Сьогодні близько 6 години ранку на службу "102" надійшло повідомлення про ДТП на Володимирському узвозі. Очевидець події розповів поліцейським, що автомобіль Audi врізався в будівлю філармонії", - йдеться в повідомленні.
На місці події інспектори виявили водія транспортного засобу, останній був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонувати чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, громадянин погодився. Результат - 1,40 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів.
"За попередньою інформацією, 28-річний водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, як наслідок, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України. Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих, окрім автомобіля, що зазнав серйозних механічних пошкоджень. Окрім того, поліцейські з'ясували, що водій не мав водійського посвідчення посвідчення", - повідомили в поліції.
На винуватця аварії патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та склали протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) й ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також, інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.
"Шановні водії! Закликаємо вас не порушувати закон! Пам'ятайте, що нетверезий керманич — це загроза для життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху!" - закликали в поліції.