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09.01.20 16:33

В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують "адміністрацію президента". ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту вимагають, щоб Рауль Хаджимба склав повноваження. Вони вважають, що Хаджимба не отримав більшість голосів на останніх "виборах". Окупаційна влада Абхазії заявляє про спробу "державного перевороту".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Кавказ.Реалії".

Активісти опозиції в четвер зібралися перед будівлею Абхазького драматичного театру в Сухумі. Потім вони перемістилися до будівлі адміністрації президента республіки і спробували взяти її штурмом.

Учасники акції стверджують, що на минулих "виборах глави республіки" чинний "президент" Рауль Хаджимба не набрав більшості голосів, і вимагають провести нові "вибори".

Протестувальники виламали двері і розбили вікна. Кілька десятків людей увірвалися всередину будівлі, але їх заблокувала охорона. Хаджимба заявив, що не покине пост "президента" і заявив, що проводяться заходи "з локалізації подій".

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Незабаром після цього ЗМІ повідомили, що друга спроба штурму виявилася більш успішною, і протестувальникам вдалося захопити будівлю.

"Міноборони" Абхазії відмовилося втручатися в те, що відбувається.

Так звані "вибори президента", на яких "переміг" Хаджимба, відбулися в окупованій Абхазії 25 серпня. У ПАРЄ їх визнали нелегітимними і заявили, що вони лише перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту.

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В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 01
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 02
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 03
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 04
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 05
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 06
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 07
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 08
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 09
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 10
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 11
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 12
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 13
В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують адміністрацію президента 14

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