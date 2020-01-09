З воїном 93-ї ОМБр Сергієм Рацуном, який загинув у зоні ООС 5 січня, попрощалися на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Славутська міська рада із посиланням на прес-службу Славутського міського військового комісаріату, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 9 січня, сотні небайдужих жителів Славутчини провели в останню путь свого земляка, захисника України, старшого солдата 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сергія Рацуна.
Громадське прощання з Героєм відбулося в міському Палаці культури.
Із сумом слова співчуття, поваги та вдячності за виховання сина родині захисника висловили міський голова Василь Сидор, командир роти, у якій служив Сергій Валерій Глєбов, бойові побратими Ігор Храплюк, Володимир Ружанський та заступник голови Грицівської ОТГ Юрій Семенюк.
Усі згадували Сергія як веселу й оптимістичну людину, який завжди був на передових позиціях під час ведення бойових дій, проявляв мужність та кмітливість.
Останню дорогу справжнього воїна люди встеляли квітами.
Поховали Сергія Рацуна на міському кладовищі із усіма військовими почестями.
Вічна шана і слава тобі, Воїне! Пам`ять про твій героїчний чин житиме вічно в серцях українців.
Сергій Рацун народився 26.10.1976 року.
Навчався в Малошкарівській загальноосвітній школі, де закінчив 9 класів, а потім поступив у Грицівське вище професійне училище № 38. Саме там він отримав сцеціальність "тракторист" і працював за фахом у місцевому фермерському господарстві.
У 1994-му році був призваний до лав Збройних Сил України та направлений для проходження військової служби до навчального центру "Десна", після закінчення якого служив в лавах 95-ї аеромобільної бригади. По завершенню строкової служби працював на Славутському заводі "Будфарфор".
З початком російської збройної інтервенції, у 2014 році був мобілізований Славутським військкоматом до Лав Збройних Сил України та направлений для проходження військової служби в 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду. В складі бригади брав участь у боях під Дебальцевим. Особливо відзначився в бою біля села Санжарівка за висоту 307,9 метра, яку наші підрозділи довго утримували.
Після проведення ротації, Сергій Рацун був переведений для подальшого проходження військової служби до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на посаду "механіка-водія танка". У складі групи військовослужбовців 93-ї бригади брав участь у військових навчаннях в Німеччині, де підрозділ Сергія показав найкращі результати серед інших учасників навчань країн-членів НАТО. Разом із бойовими побратимами брав участь в боях поблизу Авдіївки, у Кримському та Новотроїцькому.
У Героя залишились мати, брати та донька" - зазначається у повідомленні.