З воїном 93-ї ОМБр Сергієм Рацуном, який загинув у зоні ООС 5 січня, попрощалися на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Славутська міська рада із посиланням на прес-службу Славутського міського військового комісаріату, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 січня, сотні небайдужих жителів Славутчини провели в останню путь свого земляка, захисника України, старшого солдата 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сергія Рацуна.

Громадське прощання з Героєм відбулося в міському Палаці культури.

Із сумом слова співчуття, поваги та вдячності за виховання сина родині захисника висловили міський голова Василь Сидор, командир роти, у якій служив Сергій Валерій Глєбов, бойові побратими Ігор Храплюк, Володимир Ружанський та заступник голови Грицівської ОТГ Юрій Семенюк.

Усі згадували Сергія як веселу й оптимістичну людину, який завжди був на передових позиціях під час ведення бойових дій, проявляв мужність та кмітливість.

Останню дорогу справжнього воїна люди встеляли квітами.

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Поховали Сергія Рацуна на міському кладовищі із усіма військовими почестями.

Вічна шана і слава тобі, Воїне! Пам`ять про твій героїчний чин житиме вічно в серцях українців.

Сергій Рацун народився 26.10.1976 року.

Навчався в Малошкарівській загальноосвітній школі, де закінчив 9 класів, а потім поступив у Грицівське вище професійне училище № 38. Саме там він отримав сцеціальність "тракторист" і працював за фахом у місцевому фермерському господарстві.

У 1994-му році був призваний до лав Збройних Сил України та направлений для проходження військової служби до навчального центру "Десна", після закінчення якого служив в лавах 95-ї аеромобільної бригади. По завершенню строкової служби працював на Славутському заводі "Будфарфор".

З початком російської збройної інтервенції, у 2014 році був мобілізований Славутським військкоматом до Лав Збройних Сил України та направлений для проходження військової служби в 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду. В складі бригади брав участь у боях під Дебальцевим. Особливо відзначився в бою біля села Санжарівка за висоту 307,9 метра, яку наші підрозділи довго утримували.

Після проведення ротації, Сергій Рацун був переведений для подальшого проходження військової служби до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на посаду "механіка-водія танка". У складі групи військовослужбовців 93-ї бригади брав участь у військових навчаннях в Німеччині, де підрозділ Сергія показав найкращі результати серед інших учасників навчань країн-членів НАТО. Разом із бойовими побратимами брав участь в боях поблизу Авдіївки, у Кримському та Новотроїцькому.

У Героя залишились мати, брати та донька" - зазначається у повідомленні.







