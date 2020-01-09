У Словенії спалили 8-метрову фігуру Трампа. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ABCNews.

Статую встановили в селі Моравче влітку минулого року. Вона могла рухатися - після натискання на рукоятку дерев'яний "Трамп" відкривав рот і демонстрував "акулячі" зуби.

"Як і у всіх популістів, у статуї два обличчя", - пояснював це творець статуї Томаз Шлегл - "Одне - людське і хороше, інше - обличчя вампіра".

Місцеві жителі не оцінили гумору. Минулої осені під час Хеллоуїна вже погрожували спалити. Після цього її обіцяли перенести в сусіднє село, але зробити цього так і не встигли.

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Сільський голова Моравче Мілан Базаліч вважає, що знищення статуї є "символом неприйняття мистецьких проєктів у нашому суспільстві".