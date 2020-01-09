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09.01.20 21:49

У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр. ФОТОрепортаж

На Луганщині, на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися тренування екіпажів бойових машин 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 01

За легендою навчань підрозділ 46-ї ОДШБр на БМП-1 висунувся за вказаним маршрутом для відбиття атаки противника, який перейшов у наступ силами до батальйону. У складних метеоумовах, тумані і по замерзлій багнюці, колона рушила вперед, отримуючи впродовж шляху нові ввідні.

У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 02
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 03
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 04
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 05

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У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 06
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 07

Добравшись до зазначеної відмітки, колона розвернулася в бойові порядки і перейшла до "активної оборони". Не зупиняючи свій рух, бойові машини реагували на ситуацію під час отримання нових ввідних, маневрували і, прикриваючи один одного, міняли свій напрямок руху.

У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 08
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 09
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 10

У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 11

Десантники впоралися з кожним поставленим завданням, і значно підвищили свої практичні навички роботи у важких метеоумовах, користуючись під час заняття тільки оглядовими приладами всередині БМП.

У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 12
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 13
У зоні ООС на Луганщині відбулися навчання екіпажів БМП 46-ї ОДШБр 14

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