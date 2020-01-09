Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Е" з посиланням на координатора центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталію Дзекар.

Сергій Дичек, 1972 року народження, мешканець Волочиська, військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 5 січня близько 13:00 у районі хутора Вільний (Золоте- 4, що входить до складу міста Золоте), в результаті підриву вантажного автомобіля ГАЗ-66 на невідомому вибуховому пристрої (ймовірно, протитанковій міні ТМ-62), ще один боєць зазнав важких поранень.

"У селі Богданівка Волочиського районну прощалися з Сергієм Дичеком. На похоронах була координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар, яка розповіла: "Провести бійця в останню путь прийшло близько півтисячі людей. Кілька автобусів приїхало з побратимами. Спочатку, в батьківському домі, відбулася панахида по загиблому. Далі Героя понесли на місцеве кладовище, де його і поховали. У Сергія Дичека залишилася дружина, двоє синів і старенька мати", зазначається, зокрема, в повідомленні видання.

Сергій Дичек народився 20.07.1972 року. На фронті перебував з 2014 року. Поховали військовослужбовця на сільському кладовищі.







