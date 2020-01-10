Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин. ФОТОрепортаж

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Влада Австралії попередила населення про наближення нової хвилі екстремальної спеки, що загрожує загострити і без того катастрофічну ситуацію з масштабними пожежами лісів і чагарників. У найближчі 12-36 годин у штаті Вікторія на південному сході країни очікується "дуже небезпечна і динамічна "ситуація", заявив глава місцевого відомства з надзвичайних ситуацій Ендрю Кріскп учетвер, 9 січня.



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У зв'язку з очікуваним 10 січня новим посиленням спеки влада штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні. У низці районів Вікторії очікується "екстремальна ситуація". Міністр штату у справах поліції Ліса Невілл застерегла населення від переоцінювання наслідків нещодавніх дощів. За її словами, пожежі продовжують поширюватися.



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Раніше влада Вікторії розпорядилася про нову евакуацію населення. "Якщо надійде вказівка ​​їхати, то ви мусите виїхати. У цих населених пунктах залишатися небезпечно. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку", - сказав глава уряду Вікторії Деніел Ендрюз у телезверненні до народу 9 січня.

Ендрюз знову закликав жителів прибережного міста Маллакута готуватися до евакуації. Тут через пожежі нещодавно опинилися заблокованими тисячі людей. Багато з них були евакуйовані військовими на кораблях.



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"Ми лише на самому початку того, що стане воістину проблемним улітку", - сказав прем'єр Вікторії.

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Зі свого боку професор Сіднейського університету Кріс Дікман переглянув свою оцінку кількості тварин, які загинули внаслідок лісових пожеж в Австралії, і вважає, що на цей момент їхня кількість перевищила 1 млрд, йдеться на сайті Сіднейського університету.



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Раніше Дікман підрахував, що внаслідок пожеж загине 480 млн тварин. Зараз, коли пожежі тривають, він оновив цю цифру до понад 800 млн у штаті Новий Південний Уельс і до понад 1 млрд на загальнонаціональному рівні, пише Ліга.



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Цифри, наведені Дікманом, ґрунтуються на звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) за 2007 рік про вплив розчищення земель у Новому Південному Уельсі. Для розрахунку автори отримали оцінку щільності популяції ссавців, птахів і рептилій у штаті Новий Південний Уельс, а потім помножили оцінку щільності на площу рослинності, затвердженої для розчищення. Автори навмисно використовували дуже консервативні оцінки в розрахунках. Таким чином, зазначає університет, справжня смертність, імовірно, буде значно вищою, ніж передбачалося. Ця цифра охоплює ссавців (за винятком кажанів), птахів і рептилій і не включає жаб, комах або інших безхребетних.



Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Професор Дікман має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі екології, написав і був редактором 16 книг і монографій, 480 журнальних статей і глав книг.



Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Як відомо, спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують з вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянну за розмірами з Ірландією або Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали щонайменше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.