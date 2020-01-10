Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу "Зона здоров'я". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Місцевим жителям вже не раз вдавалося блокувати будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка".

Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра" і охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

Проте, цей аргумент як і відсутність право встановлювальних документів не зупиняє ТОВ "ЛВ-Холдинг".

В кінці грудня 2019 року забудовник почав активно заганяти техніку на територію.

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В результаті чого активісти ГО "Микільська слобідка" перекривали дорогу, викликали поліцію. Роботи почалися вночі 3 січня.

Вчора на мітинг прийшло не менше 400 осіб із прилеглих будинків. Також були помічені спортивні молоді люди, які запалили димову шашку і захищали інтереси забудовника. Однак не перешкоджали, коли жителі повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку, якою огородили публічну територію.

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Мітинг також супроводжували співробітники Червоного Хреста і поліція діалогу, які працювали, щоб не допустити кровопролиття. Також були на мітингу нібито майбутні мешканці ЖК "Sundance", які були присутні на мітингу перші 15 хвилин, нібито вони прийшли, щоб захистити своє право на отримання квартир. Однак досить швидко стало зрозуміло, що це проплачений мітинг, бо забудовник не має будівельного фонду і не продає квартири.





"Це четверта спроба забудувати територія, яка згідно з генпланом Києва, повинна стати ландшафтним парком, і навряд чи вдасться", - вважає член ГО "Микільська слобідка" Олена Орхова.

Активісти закликають Володимира Зеленського та Віталія Кличка почути жителів Микільської Слобідки. Населення мікрорайону вже збільшилося майже вдвічі, а останній зелений клаптик на березі Дніпра - залишається незахищеним ласим шматком для всіх забудовників міста.