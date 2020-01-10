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10.01.20 11:55

Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ "Майорське" затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Майорське" затримано чоловіка з вибухівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Учора в межах заходів з протидії переміщенню через лінію розмежування заборонених предметів та матеріалів оперативними діями прикордонників та співробітників СБУ на КПВВ "Майорське" було припинено спробу незаконного переміщення з тимчасово окупованої території України речовини, схожої на пластид", - йдеться в повідомленні.

Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 01

У штабі зазначили, що під час ретельного огляду автомобіля 39-річного громадянина України оперативні співробітники Держприкордонслужби та СБУ, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, виявили у багажному відділенні автомобіля приховані в ємності із сумішшю для кузовних робіт автомобіля два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 г, схожою на пластид (вибухівка).

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Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 02

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці.

Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 03

"Не відкидаємо, що таким чином проросійські найманці готують підґрунтя для можливих терористичних акцій", - наголосили в пресцентрі ОС.

Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 03
Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 05
Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 06
Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 07
Фото: пресцентр ОС /Facebook

Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ Майорське затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС 08

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