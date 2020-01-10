160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Спочатку італійці скасували рейс з Одеси та інших міст у Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом, що залишився, Неаполь-Київ.

"За браком альтернатив, люди переїжджають з усіх міст Італії до Неаполя, щоб таки вилетіти. Рейс мав полетіти вчора, 9 січня, о 15:00, потім о 17:00, потім о 21.00... У підсумку людей розвернули біля гейта, сказали збирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити", - пише про ситуацію одесит Володимир Біленький.

Сьогодні вранці нещасливий рейс мав все-таки відбутися, однак знову був скасований. Зараз усі туристи відмовляються йти і перебувають у терміналі неапольського аеропорту.

Читайте: У 2019 році Київ відвідали майже 1,5 млн іноземних туристів, - міськрада

Нагадаємо, в жовтні цього року італійський лоукост Ernest Airlines заборгував аеропорту імені Сікорського кругленьку суму, тому диспетчерська служба не випускала літак "Ернеста" у зворотний рейс.

А наприкінці грудня італійське агентство цивільної авіації ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) повідомило, що Ernest Airlines позбавляють ліцензії на авіаперевезення.



Фото: сайт "Думська"