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10.01.20 12:28

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією. ФОТОрепортаж

160 туристів, клієнтів авіакомпанії Ernest, уже два дні не можуть вилетіти з Італії, щоб повернутися додому в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Спочатку італійці скасували рейс з Одеси та інших міст у Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом, що залишився, Неаполь-Київ.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 01

"За браком альтернатив, люди переїжджають з усіх міст Італії до Неаполя, щоб таки вилетіти. Рейс мав полетіти вчора, 9 січня, о 15:00, потім о 17:00, потім о 21.00... У підсумку людей розвернули біля гейта, сказали збирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити", - пише про ситуацію одесит Володимир Біленький.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 02

Сьогодні вранці нещасливий рейс мав все-таки відбутися, однак знову був скасований. Зараз усі туристи відмовляються йти і перебувають у терміналі неапольського аеропорту.

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160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 03

Нагадаємо, в жовтні цього року італійський лоукост Ernest Airlines заборгував аеропорту імені Сікорського кругленьку суму, тому диспетчерська служба не випускала літак "Ернеста" у зворотний рейс.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 04

А наприкінці грудня італійське агентство цивільної авіації ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) повідомило, що Ernest Airlines позбавляють ліцензії на авіаперевезення.

160 українських туристів уже два дні не можуть вилетіти з Італії через проблеми з авіакомпанією 05
Фото: сайт "Думська"

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