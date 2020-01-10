Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У 2015 році через матеріальні труднощі мешканець Ясинуватського району Донеччини вступив до батальйону так званої "100-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу ДНР". Він забезпечував фізичну охорону штабу незаконного збройного формування, розташованого на території однієї з колишніх військових частин ЗСУ у Донецьку. За несення "служби" чоловік отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів.

З часом, побачивши злочини терористів, у тому числі проти мирних громадян, колишній бойовик виявив готовність залишити тимчасово окуповану територію. Він надав українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої держави та наявність російської військової техніки.

Контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів.

З огляду на цей факт та надані слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні, рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж