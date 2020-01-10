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10.01.20 15:36

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020. ФОТОрепортаж

У швейцарській Лозанні на Vaudoise Arena сьогодні, 10 січня, відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НОК України.

На відкритті були присутні 8000 зрителей, було піднято олімпійський прапор і запалено олімпійський вогонь.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 01

Президент Швейцарської конфедерації Симонетта Соммаруга оголосила ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри відкритими.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 02

Учасників параду спортсменів, представників 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли оплесками.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 03

На великому екрані арени з'явилися відеокадри з церемонії відкриття, яка йшла паралельно в Санкт-Моріц.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 04

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 05

Завтра, 11 січня, змагальну програму починають українські представники гірськолижного спорту, фігурного катання та хокею 3х3.

У Швейцарії відкрили III зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2020 06

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