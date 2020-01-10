Хакерське угруповання викрадало гроші з рахунків держпідприємств, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є мешканці Одеської та Дніпропетровської областей, які виявляли уразливості у функціонуванні систем електронних грошових переказів держустанов. Під виглядом тестування програмного забезпечення нібито за завданням "головного офісу", вони змушували посадовців розкривати їм необхідні дані для доступу до обчислювальної техніки держустанов та рахунків у міжнародних електронних платіжних системах.

Викрадені кошти зловмисники через систему міжнародних переказів переводили на рахунки підставних осіб та привласнювали.

Співробітники СБУ, зокрема встановили причетність хакерів до заволодіння у жовтні 2019 року майже двохсот тисяч гривень запорізької філії ПАТ "Укрпошта". Інші факти протиправної діяльності угруповання встановлює досудове слідство.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та флеш накопичувачі з інформацією, яка підтверджує проведення незаконних операцій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення трьом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно–обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

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