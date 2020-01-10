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10.01.20 17:59

Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Українські військові, які перебувають на позиціях Приазовського напрямку на Донбасі, знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Воїни зафіксували два ворожі безпілотні літальні апарати, які пролітали через лінію розмежування.

"Уже над підконтрольною українським воїнам територією з літальних апаратів почалося скидання гранат. Дії в небі смертоносних "пташок" прикривали зі своїх вогневих точок ворожі кулеметники", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на небезпеку, нашим воїнам вдалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат.

На жаль, несприятливі погодні умови не дали армійцям можливості збити другий ворожий радіокерований квадрокоптер. Він швидко набрав висоту і змінив курс у бік позицій терористів.

Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об'єднаних сил для проведення розслідування і документування фактів порушення Мінських угод російськими окупаційними військами.

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Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони 01
Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони 02

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