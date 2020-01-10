Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Воїни зафіксували два ворожі безпілотні літальні апарати, які пролітали через лінію розмежування.

"Уже над підконтрольною українським воїнам територією з літальних апаратів почалося скидання гранат. Дії в небі смертоносних "пташок" прикривали зі своїх вогневих точок ворожі кулеметники", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на небезпеку, нашим воїнам вдалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат.

На жаль, несприятливі погодні умови не дали армійцям можливості збити другий ворожий радіокерований квадрокоптер. Він швидко набрав висоту і змінив курс у бік позицій терористів.

Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об'єднаних сил для проведення розслідування і документування фактів порушення Мінських угод російськими окупаційними військами.

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