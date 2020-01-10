Вся велич в одній картинці, казка про різницю, сумний початок року. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Велич в одній картинці
Десь у Куршевелі...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж
Секрет...
Не виключено...
Від Карпат до Оману...
Сумний початок року
Лише два питання
"і тут Остапа понесло..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель
А яка різниця?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Казка про різницю
Доктор? Доктор!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС"
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