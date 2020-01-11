Кав'ярня, де працюють люди із синдромом Дауна, відкрилася в Луцьку. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо.

Ідея створити таку кав'ярню належить матерям хлопців із синдромом Дауна. Сини співвласниць Андрій Мельник і Валентин Новосад працюватимуть у кафе позмінно: один - до обіду, другий - після обіду, по чотири години щодня. Також у закладі буде інший персонал.

18-річний Валентин Новосад ще під час навчання в школі стажувався в кафе-кондитерській. Зараз він навчається на майстра готельного та ресторанного обслуговування у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій.

Андрій Мельник до відкриття кав’ярні теж три роки навчався на бармена.

Нагадаємо, в червні 2019 року житель Луцька Богдан Кравчук став першою в Україні молодою людиною із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту.

Він здобув диплом бакалавра історії, успішно закінчивши Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

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