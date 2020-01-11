Слова російських "військових експерДів" про катастрофу в Ірані - чергове підтвердження їхньої ганебної роботи на пропаганду, - офіцер ЗСУ Штефан. СКРИНШОТИ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Рівень російських військових експерДів та чергове підтвердження їхньої ганебної праці на пропаганду залісся, а не правдива, чітка та роз'яснювальна позиція", - написав він, опублікувавши скриншоти з російських інформаційних сайтів.









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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.