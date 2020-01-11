До "Великого будівництва" вже готові сотні заводів, - радник прем'єра Голик. ФОТО

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Голик також опублікував фотографію дорожньо-будівельної техніки, яка обслуговує один з асфальто-бетонних заводів, готових до початку сезону будівництва доріг.
"В очікуванні сезону і початку "Великого будівництва". Трохи дорожньо-будівельної техніки, яка обслуговує один окремо взятий асфальтний завод, однієї окремо взятої компанії. Заводів таких і таких компаній - кілька десятків. І будуть ще. Все на старті. Слідкуйте за анонсами. Буде яскраво", - розповів Голик.
За словами Голика, який є також радником глави "Укравтодору", йдеться про капітальний ремонт тисяч кілометрів доріг.
Раніше Голик заявив, що в 2020 році всі дороги, розпочаті і залишені "Укравтодором", буде добудовано і дороблено. А нові об'єкти будуть робитися у межах концепції від початку і до кінця і бажано в межах року.
Для того, щоб це стало можливо, уряд і парламент ухвалили низку нормативних актів, які суттєво спростили роботу дорожнім компаніям, зокрема було змінено систему ціноутворення в дорожній галузі.