Виставку Ukraine WOW на київському залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого: можна самостійно управляти найбільшими інсталяціями. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили організатори.

За їхніми словами, за півтора місяці інтерактивну виставку-подорож Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі відвідало рекордні 150 тисяч осіб. Через велику кількість запитів і прохань виставку продовжили до 29 лютого 2020 року.

Ukraine WOW знайомить глядача з Україною так, ніби він подорожує нею в поїзді. Це 3900 кв. м. інтерактивних інсталяцій та унікальних експонатів: від оригіналів Малевича і Архипенка до стіни з бурштину і побудованого у виставковому просторі тунелю кохання; від унікальної азбуки Георгія Нарбута до мазанки, на стінах якої відтворено роботи Поліни Райко; від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій можна літати над Батьківщиною-матір'ю і зсередини побачити "дев'ятку" - найпотужнішу доменну піч у Європі.



Фото: Хмарочос.

Організатори підготували для відвідувачів кілька оновлень. Зокрема, відтепер кожен може керувати однією з найбільших (понад 250 м²) інсталяцій Ukraine WOW - діорамою. Наприклад, запускати в ній поїзди, включати маяк, повітряні млини.

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Англомовний гід Ukraine WOW можна знайти за посиланням: https://ukrainewow.com/.



Графік роботи: 4 січня - 29 лютого, вт-нд 11:00-20:00.

Адреса: Київський центральний залізничний вокзал, 14 колія, виставковий простір "Будівля багажного відділення з рампою, корпус В".

Квиток: 50 грн. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій - безкоштовно за наявності посвідчення.