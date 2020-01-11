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11.01.20 15:43

Виставку Ukraine WOW на київському залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого: можна самостійно управляти найбільшими інсталяціями. ФОТО

Інтерактивну виставку Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили організатори.

За їхніми словами, за півтора місяці інтерактивну виставку-подорож Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі відвідало рекордні 150 тисяч осіб. Через велику кількість запитів і прохань виставку продовжили до 29 лютого 2020 року.

Ukraine WOW знайомить глядача з Україною так, ніби він подорожує нею в поїзді. Це 3900 кв. м. інтерактивних інсталяцій та унікальних експонатів: від оригіналів Малевича і Архипенка до стіни з бурштину і побудованого у виставковому просторі тунелю кохання; від унікальної азбуки Георгія Нарбута до мазанки, на стінах якої відтворено роботи Поліни Райко; від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій можна літати над Батьківщиною-матір'ю і зсередини побачити "дев'ятку" - найпотужнішу доменну піч у Європі.

Виставку Ukraine WOW на київському залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого: можна самостійно управляти найбільшими інсталяціями 01
Фото: Хмарочос.

Організатори підготували для відвідувачів кілька оновлень. Зокрема, відтепер кожен може керувати однією з найбільших (понад 250 м²) інсталяцій Ukraine WOW - діорамою. Наприклад, запускати в ній поїзди, включати маяк, повітряні млини.

Виставку Ukraine WOW на київському залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого: можна самостійно управляти найбільшими інсталяціями 02

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Виставку Ukraine WOW на київському залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого: можна самостійно управляти найбільшими інсталяціями 03

Англомовний гід Ukraine WOW можна знайти за посиланням: https://ukrainewow.com/.

Графік роботи: 4 січня - 29 лютого, вт-нд 11:00-20:00.
Адреса: Київський центральний залізничний вокзал, 14 колія, виставковий простір "Будівля багажного відділення з рампою, корпус В".
Квиток: 50 грн. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій - безкоштовно за наявності посвідчення.

Виставку Ukraine WOW на київському залізничному вокзалі продовжили до 29 лютого: можна самостійно управляти найбільшими інсталяціями 04

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