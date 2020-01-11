Активного учасника "Самооборони Криму" затримано в пункті пропуску "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби, зокрема, встановили, що зловмисник особисто сприяв захопленню Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі, що знизило можливості нашої держави оперативно реагувати на військову агресію РФ. За свої дії він був нагороджений окупантами медаллю "За возвращение Крыма", нагрудним знаком "3-я оборона Севастополя" та грамотою.
Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали чоловіка під час в’їзду на підконтрольну українській владі територію в особистих цілях.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.