Почесне консульство України відкриють у Філадельфії, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми робимо усе, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового Почесного консульства України, яке відкривається у одному з набільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці - місті Філадельфія (штат Пенсильванія). Місто також є одним з найбільших осередків української громади Америки.

Посол України в США Володимир Єльченко взяв участь у офіційній церемонії підписання Угоди про заснування нового Почесного консульства України м.Філадельфія та надання консульських функції та обов’язків Почесного консула України Ірині Мазур, громадській діячці, професійній юристці, членкині ради директорів організації "Разом" та віцепрезидентці Української Федерації Америки".

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Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa