Юні українські фігуристи завоювали нагороди міжнародного турніру в Торуні. ФОТОрепортаж

У спортивних танцях на льоду в категорії Basic Novice на найвищу сходинку п’єдесталу зійшов дует Єлизавети Семенової та Івана Качура, який показав найкращий результат серед десяти пар-учасниц , пише Цензор.НЕТ. За три виступи фігуристи отримали від суддів 48.70 балів.

А у категорії Intermediate Novice срібну нагороду вибороли Ірина Підгайна та Михайло Сандул. Вони були другими в усіх трьох танцях і набрали загалом 71.44 балів.

Ще одне "срібло", але у змаганнях Interclub Mentor Torun Cup, здобула Віра Щерблюк. Виступаючи в категорії Gold Girls, вона набрала 47.56 балів.

Зазначимо, що всі призери - представники одеської школи фігурного катання.

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Фото: facebook.com/pg/OdessaLdinka