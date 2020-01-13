У ГПУ відкрили справу проти ексглави ДБР Труби, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла відповідь на мій запит в ГПУ з приводу протиправних дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства ). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екскерівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон. У цьому випадку просто звільнення з посади - недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів - це справа честі для правоохоронців", - написав нардеп, оприлюднивши фото документа.

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Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замаху на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану.

3 січня 2020 року Національне антикорупційне бюро, виконуючи рішення суду, відкрило кримінальне провадження, що стосується колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.