Мати і син Сенцова переїхали до Києва. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Facebook Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулась важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син. З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад був не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання", - написав Сенцов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українському політв'язню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоров'я дуже погіршився, - Денісова







Також читайте: Країна має повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися, - Сенцов