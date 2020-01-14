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14.01.20 10:24

Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою. ФОТОрепортаж

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема й під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

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Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою 01
Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою 02
Поліція в посиленому режимі охороняє центр Києва через акції під Радою 03

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