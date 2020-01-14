Мешканця Білої Церкви затримано за погрозу патрульним револьвером з глушником. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

Так, житель міста Біла Церква звернувся до поліції з повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактико-оперативного реагування батальйону патрульної поліції.

Однак заявник почав розмовляти з патрульними, направивши в їхній бік зброю, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої калібру та глушник.





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За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зараз 44-річний зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання для нього запобіжного заходу.