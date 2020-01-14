Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, експертна служба МВС встановила, що скинута стрільцем за 600 метрів від місця злочину зброя, з якої 30 жовтня 2017 року застрелили Аміну Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, - чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм виробництва Česká Zbrojovka .

"Він тільки зовні нагадує автомат Калашникова. Це насправді інша зброя, досить рідкісна на пострадянському просторі взагалі, а в Україні і поготів. Вона була передана злочинцеві-стрілку спеціально для скоєння вбивства, а це - чітка ознака замовного характеру злочину. І для нього було використано бронебійні патрони для більш смертельного ураження ", - йдеться в повідомленні.

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Такий автомат Sa vz. 58 виготовляла Чехословаччина з 1958 до 1984 років. У 2000 знятий повністю з озброєння.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.