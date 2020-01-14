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14.01.20 14:20

Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Під час реєстрації народних депутатів на першому пленарному засіданні Верховної Ради в 2020 році у вівторок, 14 січня, позафракційні нардепи Вадим Новинський і Дмитро Шпенов кнопкодавили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".

На відео реєстрації видно, як нардеп Вадим Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова.

Магомедов згодом підходить до місця, однак на табло голосування системи "Рада" видно, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

Зі свого боку нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе та відсутнього в ту мить колегу Дмитра Шенцева.

Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - ЧЕСНО 01
На табло системи "Рада" (знизу ліворуч) видно, що Новинський і Шпенов тиснуть на кнопки на своїх робочих місцях

Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - ЧЕСНО 02
На табло системи "Рада" (знизу ліворуч) видно, що Новинський і Шпенов вже натиснули на кнопки на місцях відсутніх колег.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство.

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