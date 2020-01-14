407 нелегальних АЗС припинили роботу від початку 2020 року: вилучено сотні тонн контрафактного пального, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Так, оперативники спецслужби викрили 285 нелегальних АЗС у столичному регіоні. Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів. Збут пального сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства. Це призводило до масштабного недоотримання коштів бюджетами різних рівнів, зокрема через несплату акцизного збору.

За аналогічною схемою діяли підпільні заправні комплекси на Хмельниччині. Співробітники СБУ виявили на території області 38 нелегальних заправок. За оперативною інформацією, щодня зловмисники збували до 5 тонн контрафактного бензину та тонну дизельного пального. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та обладнання на понад 1,5 мільйона гривень, документацію, печатки та чорнові записи, що доводять незаконну діяльності.

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У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – в Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних пально-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень.

У центральній Україні Служба блокувала протиправну діяльність 16 АЗС. На 7 нелегальних автозаправках, що діяли в Кіровоградській області, правоохоронці виявили обладнання та контрафакт на 5 мільйонів гривень. У Вінницькій – викрито 9 нелегальних заправок. Вилучено понад 10,5 тонни скрапленого газу та 30 тонн дизпалива сумнівного походження, обладнання, чорнову бухгалтерію та комп’ютерну техніку.























Крім того, у Вінниці правоохоронці блокували роботу несертифікованої нафтобази, що була розташована поряд із житловим масивом і могла становити небезпеку для місцевих мешканців. Наразі контрафактне пальне вилучено, майно бази арештовано.

У районі проведення операції Об'єднаних сил правоохоронці припинили діяльність ще 16 незаконних АЗС.

На обладнання та контрафактне пальне загальною вартістю 5,5 млн гривень накладено арешт. За всіма фактами протиправного функціонування АЗС відкрито низку кримінальних проваджень. Точні суми завданих державі збитків встановлюються.

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Як повідомлялося, 26 грудня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу пального. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.