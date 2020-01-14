Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі "Вікторія", психіатричній лікарні, готелі "Токіо Стар" та коледжі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території м. Одеса сталося чотири масштабні пожежі:

на території комунального позашкільного навчального закладу "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія";

на території комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр психічного здоров’я";

у приміщенні готелю "ТОКІО СТАР";

у приміщенні ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

Вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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