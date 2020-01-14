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14.01.20 17:28

Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі "Вікторія", психіатричній лікарні, готелі "Токіо Стар" та коледжі, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області. Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території м. Одеса сталося чотири масштабні пожежі:

Вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі Вікторія, психіатричній лікарні, готелі Токіо Стар та коледжі, - ДБР 01
Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі Вікторія, психіатричній лікарні, готелі Токіо Стар та коледжі, - ДБР 02
Ексглаві одеської ДСНС повідомили про підозру через пожежі в таборі Вікторія, психіатричній лікарні, готелі Токіо Стар та коледжі, - ДБР 03

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