Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Також під час візиту в штаб-квартиру НАТО Хомчак провів зустрічі з начальниками штабів оборони Збройних Сил Великої Британії та Румунії і начальниками Генеральних штабів Збройних Сил Литви і Польщі. Йшлося про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та арміями країн НАТО, також обговорювалися актуальні аспекти військового співробітництва.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупація Криму стала спусковим гачком до посилення можливостей НАТО, - Столтенберг







Напередодні, начальник Генерального штабу України відвідав Стратегічне командування НАТО з операцій у місті Монс (Королівство Бельгія), де зустрівся з заступником Верховного Головнокомандувача Об'єднаних ЗС НАТО в Європі генералом Джеймсом Еверардо (Велика Британія).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника