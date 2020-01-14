Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Також під час візиту в штаб-квартиру НАТО Хомчак провів зустрічі з начальниками штабів оборони Збройних Сил Великої Британії та Румунії і начальниками Генеральних штабів Збройних Сил Литви і Польщі. Йшлося про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та арміями країн НАТО, також обговорювалися актуальні аспекти військового співробітництва.
Напередодні, начальник Генерального штабу України відвідав Стратегічне командування НАТО з операцій у місті Монс (Королівство Бельгія), де зустрівся з заступником Верховного Головнокомандувача Об'єднаних ЗС НАТО в Європі генералом Джеймсом Еверардо (Велика Британія).