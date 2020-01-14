Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
14.01.20 18:09

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 січня, в Брюсселі начальник Генерального штабу України генерал-полковник Руслан Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у форматі з операційними партнерами Місії "Рішуча підтримка" (Афганістан).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 01

Також під час візиту в штаб-квартиру НАТО Хомчак провів зустрічі з начальниками штабів оборони Збройних Сил Великої Британії та Румунії і начальниками Генеральних штабів Збройних Сил Литви і Польщі. Йшлося про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та арміями країн НАТО, також обговорювалися актуальні аспекти військового співробітництва.

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 02
Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупація Криму стала спусковим гачком до посилення можливостей НАТО, - Столтенберг

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 04Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 05
Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 06
Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 07

Напередодні, начальник Генерального штабу України відвідав Стратегічне командування НАТО з операцій у місті Монс (Королівство Бельгія), де зустрівся з заступником Верховного Головнокомандувача Об'єднаних ЗС НАТО в Європі генералом Джеймсом Еверардо (Велика Британія).

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 08

Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів 09

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100