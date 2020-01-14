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14.01.20 18:51

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Яка різниця?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Поспішив...

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Стратегічні партнери

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

За логікою

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... разом із Сурковим

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кремлівські байки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трамп водить Маланку

Кремлівські байки, стратегічні партнери, голуб миру. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Голуб миру

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