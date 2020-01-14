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14.01.20 22:54

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР. ФОТОрепортаж

У робочий день 14 січня 2020 року народні депутати проголосували за скасування монополії в адвокатурі, ухвалили закон про єдину юридичну особу для Державної митної служби, проголосували за правки до Кримінально-Процесуального кодексу і скасували реєстрацію депутата Ірини Венедіктової.

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 14 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 01

Жан Беленюк зі "СН"


Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 02
Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 03

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 04
Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 05

Депутатські розмови 

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 06

Селфі в залі

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 07

Ірина Геращенко з "ЄС"

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 08

Максим Пашковський зі "СН" з колегами

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 09

Олександр Куницький зі "СН"


Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 10

Андрій Іванчук з колегами

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 11

Святослав Вакарчук (Голос) і Мустафа Джемилєв (ЄС) з колегою

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 12

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 13
Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 14

Ольга Коваль зі "СН" фарбує губи в залі парламенту

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 15

Олександр Дубинський зі "СН"

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 16

Андрій Герус зі "СН" з колегою

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 17

Нарада нардепів з "СН"

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 18
Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 19

Жестикуляція нардепа з "СН"

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 20

Депутатські таємниці

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 21
Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 22

Ірина Аллахвердієва з "СН" з колегами

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 23

Марія Мезенцева зі "СН"

Депутати 14 січня ухвалили заяву щодо авіакатастрофи в Ірані, проголосували низку законів і припинили повноваження Венедіктової, - день роботи ВР 24

Нарада фракції "ОПЗЖ" вид зверху - Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович

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