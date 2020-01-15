Пораненому воїну Сергію Булгакову завдяки допомозі українців встановили очний імплант: він уже вдома і звикає до мирного життя, - волонтер Танцюра. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми готувалися вітати хлопців зі святами, виникла потреба допомогти нашому пораненому бійцю з протезуванням. Сергія Булгакова було поранено в липні 2019 року, коли у вантажний військовий автомобіль, який пропускав цивільний кортеж, влучила протитанкова керована ракета противника. Сергій дивом залишився живий, але при цьому зазнав осколкових поранення голови, грудної клітки, черевної порожнини і перелому ноги. Уламками були пошкоджені очі. Сергій частково втратив слух. На жаль, одне око врятувати не вдалося. У зв'язку з цим потрібне було встановлення очного імпланта. Перший етап цієї процедури я оплатив ще минулого року, а зараз вже фінальний акорд, встановлення індивідуального постійного очного протеза. З грошей, які були зібрані на подарунки, оплатив 3500 за цей протез. Ну і, звичайно, наш Герой отримав і свій подарунок до свят, свою іменну термочашку!) Сергій уже вдома і потихеньку звикає до мирного життя! Побажаємо нашому герою здоров'я, успіхів і якнайшвидше звикнути до мирного життя, від якого він так відвик на війні!" - розповів волонтер.

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"Ще в нашому госпіталі з'явилося нове обладнання. Тепер у відділенні реанімації є спеціальний холодильник для вакцин, а у відділенні пульмонології кисневий концентратор. Обладнання від себе особисто передав губернатор Максим Куций. Коли він провідував хлопців, які перебувають на лікуванні у військовому госпіталі, і дізнавшись про першочергові потреби, відразу надав допомогу! Величезна вдячність вам за підтримку в лікуванні наших поранених воїнів!" - додав Танцюра.

"А також вкотре хочу подякувати вам, наші Друзі, за вашу допомогу і за те, що ви завжди поруч!!! Якщо у Вас є бажання допомогти з придбанням ліків для хлопців, які на цей момент проходять лікування в одеському військовому госпіталі, пишіть в особисті повідомлення на моїй сторінці у фейсбуці і я всіляко сприятиму Вам у Вашому бажанні! Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.", - закликав волонтер.

Для перерахувань з-за кордону:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odesa, Ukraine

65000













