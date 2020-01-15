Убивство Шеремета: Печерський райсуд розглядає зміну запобіжного заходу Дугарь. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З моменту обрання Яні Дугарь запобіжного заходу 13 грудня 2019 року минув понад місяць, і тому суд може розглянути питання про продовження або зміну запобіжного заходу. У зв'язку з цим, її захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

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Яна Дугарь присутня на засіданні суду.

На самому початку засідання суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення прокурорів з матеріалами клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Дугарь.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".